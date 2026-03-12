Clásico Mundial: República Dominicana impone récord histórico de poder

Suscríbete a nuestros canales

República Dominicana estableció un hito sin precedentes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La victoria contra Venezuela 7-5 sirvió para clasificar como primero del Pool D; pero también para alcanzar una marca histórica de jonrones tras castigar a los lanzadores criollos.

El equipo quisqueyano liderado por: Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr y Fernando Tatis Jr se fueron a la calle con cuatro jonrones. Gracias a eso llegaron a 13 cuadrangulares, estableciendo la marca de más HR en los primeros cuatro juegos del torneo.

De hecho, superaron los 12HR que estableció México en la edición 2009. Sin embargo, tal cual como está la ofensiva de RD, es probable que rompan y establezcan la próxima gran marca de cuadrangulares en el Clásico. Necesita superar los 14 vuelacercas el Plátano Power.

Corea del Sur vs República Dominicana - Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

El choque de cuartos de final presenta un contraste absoluto entre el poder dominicano y la disciplina táctica de Corea del Sur. Mientras los caribeños apuestan por el largo metraje para sentenciar, el conjunto asiático utiliza el juego pequeño y la velocidad para desestabilizar al rival.

La actuación de Cristopher Sánchez será el factor determinante para frenar la táctica de Corea. Serán unas primeras entradas donde el dominicano deberá gestionar sus pitcheos para terminar con el menor daño posible. Por otra parte, el Bullpen definirá el resultado final.

El ganador de este duelo estratégico consolidará su posición como favorito para levantar el trofeo en la gran final de Miami. República Dominicana llega con el impulso de sus récords históricos, pero los asiáticos son expertos en ejecutar jugadas de fundamentos bajo presión.

