Por esta razón Omar López dejó en la banca a Eugenio Suárez

Venezuela y Omar López perdió su invicto en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras ceder en el último desafío 7x5 ante República Dominicana, en la jornada de este miércoles 11 de marzo desde el loanDepot Park de Miami.

Pese al poderío que mostraron los bates quisqueyanos en el compromiso con cuadrangulares de Juan Soto, Ketel Marte, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr., la selección nacional tuvo una oportunidad de oro de dejar en el terreno a su rival, pero Salvador Pérez fracasó en su visita al plato bateando para doble play, consolidando una noche para el olvido con el madero.

El capitán de Venezuela, quien alineado como bateador designado y quinto en el orden ofensivo, vivió una presentación amarga dejando un total de seis corredores en base en el encuentro contra los dominicanos. Precisamente en el último inning, el manager Omar López se le presentó esa oportunidad de mover sus fichas y apostar por Eugenio Suárez, pero decidió mantenerse en el turno a "Salvy", quien sentenció las acciones con un decepcionante rodado a tercera base.

López explica por qué dejó en el banco a Salvador Pérez

Después de que Arráez conectara un elevado de sacrificio, la duda sobre por qué Suárez no fue utilizado se convirtió en tema de conversación entre los aficionados del loanDepot Park, mientras Willson Contreras y Salvador Pérez tomaban sus turnos al bate.

El mánager Omar López, sin embargo, ofreció una explicación clara para la decisión. Aseguró que no había ningún problema con Suárez, sino que confiaba plenamente en Salvador Pérez y en su capacidad para conectar un batazo importante.