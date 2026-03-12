Récord en OBS: Subastan hijo de Nyquist en 2 millones de dólares tras brillar en la pista

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles en la subasta de OBS (Ocala Breeders' Sales) marca un hito en la actual temporada. El Hip 372, una imponente prospecto alazana, alcanzó la cifra de 2 millones de dólares, lo que lo consolida como el precio máximo de la sesión. El martillo cayó tras una intensa batalla de ofertas que refleja la alta calidad del ejemplar consignado por Wavertree Stables, Inc. Por medio de la agente Ciaran Dunne y comprado por Killora/ Linton.

Pedigrí de élite y genética ganadora

Este purasangre posee un linaje de primer nivel que justifica su elevado costo. Se trata de una hija del campeón semental Nyquist en la yegua madre Smooth and Savvy, por el reproductor Lucky Pulpit. Esta combinación vincula la velocidad clásica con la resistencia necesaria para las grandes pruebas del calendario hípico estadounidense.

Velocidad pura sobre la pista de Ocala

El interés masivo por este ejemplar nació tras su ejercicio de exhibición de la semana pasada. Tal como lo informamos la semana pasada en meridiano.net, el Hip 372 detuvo el cronómetro en un tiempo relámpago de 9.3 segundos para los 200 metros (un octavo de milla). Este desempeño físico bajo la pista ratifica su precocidad y potencia, factores determinantes para que los inversionistas desembolsaran la cifra récord este miércoles.