Velocidad pura en Ocala: Dos potros detienen el reloj en un impresionante 9.3 en la OBS

Los hijos de Nyquist y Yaupon dominan el segundo día de briseos en las ventas de Ocala Breeders' Sale

Por

Saúl García
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 11:14 am
Photos_By_Z
La jornada de este jueves 5 de marzo en el Ocala Breeders' Sale (OBS) elevó la temperatura con exhibiciones de velocidad excepcionales. Durante el segundo día de briseos (Under Tack Show), el óvalo de Florida fue testigo de un despliegue de potencia donde dos potros acapararon todas las miradas al registrar el tiempo más rápido de la sesión: un electrizante 9.3 para el octavo de milla (200 metros).

Nyquist y Yaupon: Los sementales del momento en el OBS

El Hip 372, un hijo del semental Nyquist en la yegua Smooth and Savvy, fue el primero en dejar boquiabiertos a los compradores y agentes al marcar 9.3. Su desplazamiento fluido y fuerza en el remate lo consolidan como una de las piezas más cotizadas para la subasta.

Poco después, el Hip 391, un descendiente del veloz Yaupon en Star Black, igualó la hazaña cronometrando también un impresionante 9.3. Este registro confirma la precocidad de los hijos de Yaupon, quienes siguen demostrando una capacidad atlética superior en las pistas de entrenamiento de Ocala.

Cuadro de honor: Mejores tiempos del segundo día (5 de marzo)

Además de los líderes de la jornada, un grupo selecto de potros logró bajar la barrera de los 10 segundos, registrando sólidos 9.4. A continuación, los mejores trabajos del día:

HIP Semental (Padre) Madre Tiempo (1 Furlon)
372 Nyquist Smooth and Savvy 9.3
391 Yaupon Stand Back 9.3
253 Mo Donegal Petunia 9.4
272 Mo Donegal Princess Bertrando 9.4
255 Maclean’s Music Picardía 9.4
302 Knicks Go Reflected 9.4
315 Yaupon Runaway Betty 9.4
316 Cyberknife Runfastandloud 9.4

Destaca también la consistencia de los hijos de Mo Donegal, quienes colocaron a dos ejemplares con marca de 9.4, demostrando que la nueva generación de corredores en Estados Unidos viene con una base de velocidad muy competitiva.

