Este es el lineup de Venezuela para su debut en el Clásico Mundial ante Países Bajos

Se acabó la espera. Luego de muchos días de anticipación, Venezuela finalmente inicia su camino en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026 este viernes 6 de marzo, cuando debute ante la selección de Países Bajos en el loanDepot Park de Miami, para darle inicio al Grupo D del campeonato.

Luego de par de juegos de exhibición, ante Astros de Houston y Nacionales de Washington, finalmente el manager Omar López ha presentado su lineup para este compromiso inaugural, uno en el que hacen acto de presencia varios nombres realmente importantes, y contando además con la sensible baja de Jackson Chourio, quien se recupera luego de un pelotazo sufrido ante Washington.

Lineup de Venezuela vs Países Bajos:

Cortesía: MLB.com

Como novedades, Omar López ha decidido decantarse por Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez, como sus primeros tres bateadores, siendo sorpresa la presencia de Arráez como el tercer bate del equipo, sin duda alguna.

Willson Contreras, quien ha estado encendido en este inicio de año, gana la pulseada y aparece como cuarto bate. Por otro lado, Javier Sanoja es quien sustituirá al lastimado Jackson Chourio, al ocupar el jardín central y el octavo lugar en la alineación venezolana.

Una de las grandes sorpresas de este lineup es la ausencia de Eugenio Suárez, quien es el vigente ganador del Premio Luis Aparicio, luego de haber despachado 49 cuadrangulares y de haber impulsado 118 rayitas en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Eso sí, "Geno" estará disponible desde la banca para, de ser necesario, entrar como un emergente de lujo.