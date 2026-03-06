Es una fija: Entrenada por Bob Baffert lista para conquistar el Beholder Mile Stakes G1 en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado en cartelera millonaria en el hipódromo de Santa Anita Park, fue programada el Beholder Mile Stakes G1 de $300,000 en pista de arena, exclusiva para yeguas maduras. Este evento forma parte de una jornada de cuatro stakes de grado, que tendrá como prueba central el San Felipe Stakes G2, de $300,000 prueba que otorga puntos en la ruta al Kentucky Derby G1. Además del Frank E. Kilroe Mile Stakes G2 y el Santa Anita Handicap G1.

Splendora, de la cuadra de Bob Baffert, ganadora del Breeders' Cup Filly & Mare Sprint, se perfila como una gran favorita cuando busque su quinta victoria consecutiva en este evento pautado para la cuarta carrera del sábado en el circuito de California.

Santa Anita Park: Splendora enfrentará a cinco rivales

Splendora, llega a esta carrera con la victoria en el D. Wayne Lukas Stakes G2, en febrero en Santa Anita. La hija de Audible, con un récord de seis victorias en 11 presentaciones cuanta con $980,800 en ganancias para su propietario, By Talla Racing. Splendora será montada por Juan Hernández, quien ya la corrió en el Lukas.

Baffert también inscribió a Nafisa, que ganó La Canada G3, de 1 1/16 millas, en enero. Propiedad de Zedan Racing Stables, será guiada por su jinete habitual, Kazushi Kimura. The Beholder también incluye; a Bless the Broken para Brad Cox y Dazzling Move para el entrenador Saffie Joseph Jr.

Om N Joy, y Simply Joking, completan la nómina del Beholder Mile Stakes G1 de $300,000 pautada para la cuarta carrera e inicia a las 5:30 p.m, hora de Venezuela.