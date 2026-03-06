Oficial: La UEFA sanciona al Real Madrid por un caso de racismo

Suscríbete a nuestros canales

Justo cuando todo parecía indicar que el Real Madrid daba un paso al frente en la lucha contra el racismo, irónicamente recibe la noticia de que será sancionado por un tema relacionado y ocurrido en el Santiago Bernabeu. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha ordenado el cierre parcial del Santiago Bernabéu un partido por "el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados".

La sanción no se aplicará de manera inmediata, sino que sirve como una especie de amenaza o llamado de atención, ya que en caso de volver a incurrir en una acción similar si tendría que asumir las consecuencias de un cierre parcial de su estadio en un partido de Champions League. La multa que si se hace efectiva de forma inminente será el pago de 15.000 euros por el mismo motivo.