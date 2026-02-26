Champions League: Por esta razón expulsaron a un aficionado del Madrid en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El duelo de vuelta en los playoffs de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica estuvo marcado por algunas acciones puntuales fuera de la cancha. No obstante, una que había pasado desapercibido por los medios de comunicación fue una conducta inaceptable por parte de un hincha "Merengue", el cual fue retirado del estadio Santiago Bernabéu.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa, superaron 2-1 al Benfica este miércoles e igualmente en el global 3-1, en un duelo donde la afición blanca expuso una pancarta en contra del racismo.

Este aficionado es sacado del Santiago Bernabéu:

Curiosamente, minutos después de presentar el mensaje de "No al racismo", la transmisión captó a un seguidor que se encontraba entre los simpatizantes del Madrid haciendo una señal Nazi.

Ante esa situación, la cual puede considerarse como incitación al odio, la seguridad "Merengue" optó por sacar a ese fanático del establecimiento y tomaron represalias, según lo comunicado después del encuentro.

Comunicado del Real Madrid:

"El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica.

Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad".