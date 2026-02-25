Champions League: Estos son los posibles rivales de Barcelona en octavos

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League definió el grupo de equipos que competirán en los octavos de final, tras cerrarse la etapa del playoffs o dieciseisavos. A partir de este momento, todos los focos quedan puestos en los posibles cruces en la siguiente instancia, en la que Barcelona tiene mucha expectativa.

Los culés pudieron meterse en octavos de forma directa, después de quedar en la quinta posición de la fase de liga, con un registro de 16 puntos. Hay que recordar que los primeros ocho puestos -con el nuevo formato- avanzaron directamente.

Eso le valió a los azulgranas para esquivar los playoffs y preparar lo que viene en el torneo, que ya pueden empezar a prever con sus dos posibles rivales, que serán revelados en el sorteo del próximo viernes 27 de febrero.

¿Qué equipos puede enfrentar Barcelona en octavos de Champions League?

El cuadro dirigido por el técnico alemán Hansi Flick solo puede medirse a dos equipos, que no son precisamente de los fáciles en el certamen. Se trata de PSG y Newcastle.

Da la casualidad, que los blaugranas ya se midieron a los dos equipos en la fase liguera, dejando registro de una victoria y un revés. Los culés celebraron ante el conjunto inglés con su triunfo 1-2 en Inglaterra, pero cayeron con los parisinos en el Camp Nou por el mismo marcador.

En medio de todo, Barcelona va a encarar la parte más importante de la campaña, mientras sigue vivo en todos los torneos que disputa: LaLiga, la Copa del Rey y la mencionada Champions League.