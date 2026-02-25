Fechas y horarios de las semifinales de la Copa del Rey 2026 por Meridiano

Copa del Rey

La Copa del Rey 2026 entra en su momento decisivo con los juegos de vuelta de las semifinales
 

Por

Meridiano

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 06:29 pm
Por Andrea Matos Viveiros

Real Sociedad y Atlético Madrid tomaron la delantera tras los resultados de ida, y ahora se jugará el pase a la gran final de la Copa del Rey en encuentros cargados de intensidad y drama. 

Partidos de vuelta de semifinales:

  • FC Barcelona vs Atlético de Madrid: martes 3 de marzo desde el Estadio Spotify Camp Nou, con inicio a las 4:00 p.m.

  • Real Sociedad vs Athletic Club: miércoles 4 de marzo en el Estadio de Anoeta, también a las 4:00 p.m.

El Atlético de Madrid llega con ventaja tras una contundente victoria en la ida, complicando las aspiraciones del Barcelona para lograr la remontada. La Real Sociedad defiende una mínima ventaja ante un Athletic Club que históricamente ha sido protagonista en la Copa del Rey. 

Los fanáticos del fútbol español en Venezuela tienen una cita imperdible. Meridiano Televisión transmitirá en vivo y gratis los partidos de vuelta de las semifinales en señal abierta, además de streaming en meridiano.net/meridianotv. Yen HD a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGo y ABA TV Go

Estos duelos definirán a los finalistas que disputarán el título en la Gran Final el próximo 18 de abril, en un partido a todo o nada que promete emoción hasta el pitazo final y verás por Meridiano Televisión.

Miércoles 25 de Febrero de 2026
