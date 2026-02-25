Sacudida en el Top 20: Plutarch queda fuera de la ruta para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

La actualización oficial del sistema de puntos del Kentucky Derby, publicada tras la disputa del European Road To The Kentucky Derby en Kempton Park, reveló una ausencia notable en el listado de clasificación. El potro Plutarch, pieza clave del establo de Bob Baffert, ha sido retirado de la contienda por un lugar en el partidor de Churchill Downs.

La noticia fue confirmada posteriormente por Darren Rogers, del departamento de relaciones públicas del icónico hipódromo de Kentucky.

Una baja de peso para el establo de Baffert

Plutarch, un costoso ejemplar hijo del semental estrella Into Mischief en la millonaria Stellar Wind, mostró una campaña ascendente. Tras debutar con un segundo lugar en Del Mar y foguearse en pruebas de grado como el American Pharoah (G1), el potro logró su primer triunfo el 30 de noviembre en California.

Su momento estelar llegó el pasado 7 de febrero, cuando conquistó el Robert B. Lewis Stakes (G3) en Santa Anita, victoria que le otorgó 20 puntos clasificatorios. En defensa de los colores del prestigioso tridente europeo Magnier-Smith-Tabor, Plutarch acumula un récord de 2 victorias y 4 podios en 6 presentaciones, con premios que alcanzan los $192,000.

Razones de su deserción

Según declaraciones recogidas por David Grening para Daily Racing Form, Bob Baffert manifestó que el potro quedó "adolorido" tras su esfuerzo en el Robert B. Lewis (G3). El preparador optó por darle descanso y mantenerlo en entrenamiento en Santa Anita, lo que descarta de plano cualquier intención de forzarlo para llegar a la Triple Corona.

Su último ejercicio registrado fue previo a su victoria clásica, el 1 de febrero, con los 1,200 metros (6 furlongs) en 1:12.20, de manera contenida ("en las manos") y con el mejor tiempo de la jornada en esa distancia.