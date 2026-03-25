Miss Venezuela 2025, Clara Vegas debuta como animadora

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En una nueva etapa de su preparación para representar a Venezuela en el Miss Universo 2026, Clara Vegas se estrenó como presentadora en el programa matutino “Portadas al Día”.

La Miss Venezuela 2025 estuvo junto al actor Luis Jeronimo Abreu como animadores invitados del espacio televisivo. Aunque, la reina de belleza fue anunciada para estar presente el martes 24 de marzo, el programa no salió al aire por problemas eléctricos en el canal.

Clara Vegas como animadora

El debut de Clara Vegas como conductora se da dentro de un contexto de fuertes criticas con su oratoria. Sin embargo, durante la transmisión del espacio televisivo, la miss dejó en evidencia su compromiso con el certamen y el desenvolvimiento en cámara.

La modelo estuvo en varios segmentos del programa demostrando sus habilidades de comunicación y manejo del escenario. La Miss Venezuela impactó con un vestido ceñido a su cuerpo en tono rojizo, y optó por un look con cabello recogido.

Camino a Telemundo

Clara anunció que la próxima semana hará un viaje a Miami, Estados Unidos, donde ofrecerá una rueda de prensa. Además, estará de paso por Telemundo para compartir detalles de su preparación.

Y como parte de este recorrido, tendrá un encuentro con Daniela Di Giacomo y Erika de la Vega en sus respectivos podcasts.