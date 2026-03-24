Recordado jockey venezolano se reencuentra con la victoria en Chile

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Este lunes 23 de marzo de 2026, se realizó jornada número 19 en el Club Hípico de Santiago en Chile, con una programación de 18 competencias.

Justamente, a la altura de la décima quinta carrera disputó un Handicap para yeguas de 3 y más años en distancia de 1.000 metros en pista de arena.

La carrera terminó en un emocionante empate. La yegua Spellbound (10), bajo la fusta del jinete venezolano Diego Carrasco, cruzó la meta en la misma fracción de segundo que Pasión (8). Ambas corredoras compartieron los máximos honores en un desenlace de fotografía que paralizó al óvalo.

Spellbound nacida y criada en el Haras Santa Olga, es una tordilla producto de Patternrecognition en Ice Baby, pues consiguió su primer triunfo en 12 presentaciones en la presente temporada 2026. Fue entrenada por Carlos García para los colores del Stud Kiñeukeleiñ.

Momento de la carrera

El látigo criollo Carrasco relató en entrevista exclusiva vía telefónica para Meridiano Web que, al momento de la partida su conducida Spellbound salió entre los primeros cuatro puestos, pues venía de tercera y en una tercera o cuarta línea por en los metros finales, la yegua consiguió un buen remate y triunfó por empate con Pasión. El tiempo final fue de 59’’4 para el recorrido de los 1.000 metros.

El látigo venezolano manifestó sentirse muy feliz con la victoria de Spellbound: “Me sentí muy feliz por ganarme esta carrera porque ya tenía un mes sin ganar, a pesar de eso no estuve ansioso ni con nervios corrí la yegua con toda la tranquilidad y al pie de las instrucciones del entrenador”.

Actual campaña de Carrasco en Chile

Carrasco, abrió su corazón sobre su vida profesional en la hípica chilena con 7 años de residencia en el mencionado país y hasta el momento ha ganado un total de 74 carreras entre el hipódromo de Chile y en el mencionado Club hípico de Santiago.

Finalmente, sobre la preparación con los purasangres de carreras, y en mantenerse en su condición física, el venezolano Carrasco destacó lo siguiente: "Mucha disciplina. Todos los días salgo a la cancha a galopar para poder ganarme las montas y correr. Gracias a Dios he estado bien de salud y he tenido caídas en carreras, pero nada grave. Me mantengo en buenas condiciones físicas".