Últimos puestos para la carrera de los Lirios con dos nuevas clasificatorias directas para el Kentucky Oaks G1

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Luego de disputarse el Fantasy Stakes G2 de $1,000,000 y el Gulfstream Park Oaks G2 de $250,000, solo tres carreras quedan en la ruta hacia la edición 152 del Kentucky Oaks G1. Las ganadoras de estas cinco pruebas obtendrán 100 puntos, lo que implica su clasificación automática para formar parte de las catorce competidoras que participarán en la próxima edición de la carrera de los Lirios.

Este viernes 27 de marzo, se corre Fantasy Stakes G2 en Oaklawn Park. Mientras que el sábado 28 de los corrientes en Gulfstream Park, se disputa el Gulfstream Park Oaks G2, ambas pruebas con una escala de puntos de 100-50-25-15-10 a las cinco primeras del marcador.

Kentucky Oaks: Clasificatorias en Oaklawn Park

Un total de 11 carreras están pautadas, para este viernes 27 de marzo en el circuito de Oaklawn Park, Arkansas en la que programó Fantasy Stakes de $1,000,000, prueba clasificatoria para las hembras que buscan un puesto al Kentucky Oaks G1, a correrse el viernes 1 de mayo, primero de la triple corona para potrancas.

Se corre a una distancia de 1,700 metros donde están inscritas seis juveniles de segundo año; dentro de este plantel de tresañeras, se encuentra Explora, con la monta de Flavien Prat y Bob Boffert, ganadora del Honeybee Stakes G3 en este mismo circuito.

Kentucky Oaks: Clasificatorias en Gulfstream Park

La presente edición del Gulfstream Park Oaks G2 de $250,000 en distancia de 1,700 metros para potras de 3 años fue reservada para novena de la cartelera del sábado 28 de marzo, donde fueron inscritas siete hembras.

She Be Smooth, con la monta de Flavien Prat en yunta con Todd Pletcher, para el Calumet Farm, expone su invicto ante seis rivales. Llega a este compromiso tras ganar el Davona Dale Stakes G2 el pasado mes de febrero en esta misma arena, donde derrotó a My Miss Mo, con la mona de Tayler Gaffalione para Saffie Joseph Jr.