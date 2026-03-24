Kentucky Derby: Labwah vs Six Speed por la hazaña en el desierto en el UEA Derby G2 de 1 millón de dólares en la ruta al Derby de las Rosas

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El sábado llega el cierre de temporada del Festival de la Dubai World Cup, con un escenario lleno de expectativa por todo lo acontecido en el último mes con respecto a la situación bélica en la que está sumergido el Medio Oriente.

Pese al escenario, toda marcha firme con la edición 30 de la Dubai World Cup G1. Además, el UAE Derby G2, prueba que está en la ruta al Kentucky Derby G1, que reparte 100-50-25-15-10 puntos para los primeros cinco lugares.

Kentucky Derby: Una yegua para la historia

Labwah, propiedad del jeque Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, se enfrentará a importantes obstáculos al entrar en la puerta de salida del Derby de los Emiratos Árabes Unidos (G2), dotado con un millón de dólares, que se celebrará el sábado en el hipódromo de Meydan.

No solo intentará convertirse en la segunda yegua en vencer a los machos en la carrera clasificatoria para el Derby de Kentucky (Khawlah, 2011), sino que también tendrá que superar la siempre fuerte competencia de Japón, cuyos caballos han ganado las últimas cuatro ediciones.

La hija de Charlatan en War Tigress, fue comprada en 125.000 dólares en las subastas de Ocala Breeders’Sale Spring Sale de potros de dos años en entrenamiento. Labwah se unió al establo de Dubai del entrenador Salem Bin Ghadayer y quedó cuarta en su debut sobre 1400 metros en Meydan el 21 de noviembre.

Pero desde entonces ha conseguido tres victorias consecutivas que incluye el UAE Oaks G3 el 20 de febrero en Meydan.

El UAE Derby G2, incluye una nomina de 12 potros de tres años, en la que también destaca Six Speed ganador de las UEA 2000 Guineas en este mismo circuito y que sus allegados saltaron el Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes, para traerlo a este evento.