¡Oficial! Rebel’s Romance no estará presente en la Dubai Sheema Classic Gr1 por estos detalles

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A solo cuatro días para la edición 30 del Festival de la Dubai World Cup en el hipódromo de Meydan, en el reino de Emiratos Árabes, pese a la situación bélica, todo sigue adelante. Sin embargo, comienzan los movimientos de cuadra por diversas circunstancias. Entre ellos, el retiro sorpresivo del trotamundos Rebel's Romance, que no podrá disputar su enfrentamiento previsto con Calandagan en el Dubai Sheema Classic G1, según ha confirmado Godolphin.

Enfrentamiento de antología

El trotamundos Rebel's Romance, de ocho años, que está generando grandes ganancias, no se encontraba entre los competidores británicos, irlandeses y franceses que viajaron a los Emiratos Árabes Unidos el fin de semana.

Rebel's Romance consiguió su victoria número 21 el Super Saturday en Meydan el mes pasado, al imponerse con facilidad en el Dubai City Of Gold G2.

El nueve veces ganador de carreras de Grupo 1 ha acumulado premios por valor de más de 12 millones de libras esterlinas en una carrera que comenzó en 2020 e incluye dos victorias en la Breeders' Cup Turf.

El castrado era el segundo favorito para el Sheema Classic, por detrás del mejor caballo del mundo, Calandagan, según los premios Longines Mientras que Giavellotto era el tercer favorito en general, tendrá para esta carrera nuevo jinete, debido a que Oisin Murphy está sancionado y no le cambiarán la fecha de la suspensión. Andrea Atzeni también lo ha montado, pero está en Hong Kong, donde hay carreras al día siguiente. Por tal razón se estima que James Doyle podría ser su piloto.

Las conexiones del Godolphin informaron que el hijo de Dubawi no regresó a la cuadra de Charlie Appleby con base en Meydan. Rebel’s Romance suele regresar tras cada compromiso a Moulton Paddocks, en Newmarket, y así lo hizo luego de su último triunfo en Emiratos Árabes. Esta vez, no volvió a viajar hacia los Emiratos Árabes junto al contingente europeo, lo que terminó de confirmar su baja.