Calandagan nombrado el mejor caballo de carreras del mundo en 2025

Esta mañana fueron anunciados por la Federación Internacional de Autoridad Hípica (IFHA) los ganadores de los Premios Longines World Racing 2025, donde se dieron a conocer los vencedores en las distintas categorías entre ellas el Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines 2025, mérito otorgado al ejemplar Calandagan.

Longines Awards: Calandagan fue el más votado

Calandagan (IRE), ganador del grupo 1 en tres países el año pasado, fue nombrado Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines 2025 con una puntuación de 130 durante una ceremonia celebrada esta mañana del 20 de enero en el Savoy de Londres. Longines y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas también galardonaron conjuntamente a la Champion Stakes (G1) y la Japan Cup (G1) como Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines con una puntuación equivalente de 126,25.

El entrenador Francis Graffard habló de su "inmenso orgullo" después de que Calandagan fuera nombrado campeón del mundo 2025 en los Longines World Racing Awards en el Hotel Savoy de Londres el martes.

Un panel de handicappers internacionales le otorgó al hijo de cuatro años de Gleneagles de Aga Khan Studs una calificación de final de temporada de 130, lo que lo convierte en el Mejor Caballo de Carreras del Mundo Longines, por delante de un empate de cinco ejemplares en el segundo lugar que incluye a Ombudsman, Ka Ying Rising, Forever Young, Masquerade Ball y Sovereignty.

Longines Awards

Sovereignty nombrado como el mejor de 3 años del mundo

En un año de primicias internacionales, Forever Young dominó a Japón en la Breeders' Cup Classic, mientras que Ka Ying Rising abrió nuevos caminos para un corredor de Hong Kong al conseguir The Everest en el Royal Randwick de Sydney, aunque esa no fue considerada su actuación más destacada del año.

Con una calificación de 126, el velocista dominante del mundo tuvo una última oportunidad de impresionar a los handicappers en el Hong Kong Sprint a mediados de diciembre.

También en 128 estuvo el caballo de tres años estrella de la temporada pasada en los Estados Unidos, Sovereignty, junto con Forever Young y Masquerade Ball, que ascendió en el ranking 7 libras después de perder ante Calandagan por una cabeza en Tokio en noviembre.

Longines Awards

¿Qué es la IFHA?

La Federación Internacional de Autoridad Hípica (IFHA) es una federación de más de 60 autoridades hípicas de diferentes países y regiones del mundo. Es el líder mundial en el deporte internacional de las carreras de pura sangre, y busca promover todas las facetas de este deporte a nivel mundial; proteger el bienestar de los atletas equinos y humanos; y proteger y aumentar su importancia social y económica global para las generaciones actuales y futuras.