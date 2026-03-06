Es momento de soñar: Time To Dream de Todd Pletcher lista para conseguir la victoria en el Florida Oaks G3 en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Un total de once potras de 3 años están inscritas para el Florida Oaks G3 de $200,000 en pista de grama a correrse este sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs, Florida, y que forma parte de una cartelera selectiva para el 7 de marzo en suelo floridense.

El Florida Oaks G3 es la antesala al Tampa Bay Derby G3 de $400,000, prueba que otorga puntos en la ruta al Kentucky Derby G1. En esta carrera exclusiva para hembras de segundo año en carrera, destacan Time To Dream y Laigina, que se muestran como favoritas en la línea matutina (Morning Line).

Tampa Bay Downs: Time To Dream y Laigina, contra nueve oponentes

La cartelera del sábado, con el Tampa Bay Derby (G3), también incluye el Florida Oaks (G3) de $200,000 para potrancas de 3 años, que correrá 1 1/16 millas en césped. La favorita, con una cuota de 5-2 en la línea matutina, entre las 11 participantes previstas, es Time to Dream, del Repole Stable, entrenada por Pletcher.

Time to Dream debutará en la temporada y su primera carrera desde que terminó fuera del marcador en la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf y el tercer lugar en el Jessamine Stakes; había logrado dos victorias, entre ellas PG Johnson Stakes en agosto en el hipódromo de Saratoga. Llega a esta carrera con cuatro ejercicios en febrero, incluido un briseo el 20 de febrero en Palm Beach Downs, donde completó media milla en :48 4/5, el tercer mejor tiempo de 21 movimientos en la distancia ese día.

Las rivales para considerar serán Kokomotion de Icon Racing Stable, que llega tras una victoria debut en su carrera por 6 1/4 cuerpos el 7 de febrero en el césped de Tampa; y Green With MV Stable y Laigina de Patrick Biancone, que ha ganado dos de sus tres actuaciones en grama. Esta carrera inicia a las 6:00 p.m., hora venezolana.