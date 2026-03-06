Llegó la hora del baile: Disco Time, listo para recuperar terreno en los 125 mil dólares del Challenger Stakes G3

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada selectiva del sábado en Tampa Bay Downs, circuito ubicado en Oldsmar, Florida, se efectuarán cinco stakes, cuatro de ellos de grados, en la cual está incluido el Challenger Stakes G3 de $125,000 en distancia de 1,700 metros en pista de arena.

El Challenger Stakes tiene en su nómina a Disco Time, que funge como favorito del evento, tras perder su invicto en su última participación en la Pegasus World Cup G1, el pasado 24 de enero en Gulfstream Park.

Tampa Bay Down: Disco Time y Disruptor copan la escena en el Challenger Stakes

La cuarta carrera de la jornada del sábado en Tampa Bay Downs fue reservada para el Challenger Stakes G3 de $125,000 para ejemplares maduros en distancia de 1,700 en pista de arena. Disco Time, tras haber sufrido una derrota en su estreno como ejemplar de cuatro años, tiene conexiones que bajan 100 metros respecto a su carrera anterior. Esto incrementa sus posibilidades para el entrenado de Brad Cox, que será montado por Flavien Prat.

Disco Time ha estado trabajando constantemente para este regreso, incluidos cuatro movimientos cronometrados en febrero.

En este evento, también incluyen un par de corredores que vienen de victorias dominantes en carreras comunes: Disruptor. Para el entrenador Todd Pletcher con la monta de Irad Ortiz Jr., que llega con dos victorias en cuatro presentaciones, y Solo Venturi con la monta de John Velázquez para Will Walden, que tiene tres triunfos en siete carreras.

El Challenger Stakes G3 de $125,000 se corre en la cuarta prueba de la cartelera de 12 competencias e inicia a las 2:56 p.m. hora venezolana.