Dylan Davis logra su primera victoria tras superar una grave lesión

El jinete profesional Dylan Davis conquistó la tarde de este jueves 5 de marzo su primer éxito tras volver a la acción. Este triunfo marca el fin de una larga recuperación, luego de las múltiples lesiones que sufrió el pasado 14 de noviembre durante el meeting de Aqueduct.

El regreso triunfal en Gulfstream Park

La hazaña ocurrió en la décima y última carrera de la jornada en el Championship Meet de Gulfstream Park. En un claiming de $31.000 para yeguas de cuatro y más años sobre 1.700 metros en grama, la purasangre Ditched se llevó los honores. La ejemplar, bajo el cuidado del entrenador Saffie Joseph Jr., contó con la monta precisa de Davis para los colores del Shining Stables LLC.

La competencia, que contó con ocho participantes, registró parciales de 24.33 para los primeros 400 metros y 48.90 en la media milla. Davis ubicó a su conducida en el tercer puesto durante el trayecto, pasó los tres cuartos de milla en 1:12.47 y los 1.600 metros en 1:35.76. El tiempo global fue de 1:41.87, con un remate de 6.11 en el último hectómetro.

Rendimiento y superación en el hipismo

Ditched es una cuatroañera hija de Broken Vow en Always in my Heart por Hennesy. Con este resultado, debuta con éxito en 2026 y alcanza su tercera victoria en ocho salidas, con lo que eleva sus ganancias a $66.500.

Para Dylan Davis, este lauro representa su primer impacto en siete compromisos desde que retomó su profesión. Su regreso es notable, pues en noviembre padeció múltiples fracturas de costillas y el colapso de un pulmón. Su foto más reciente en el recinto de ganadores databa del 8 de noviembre en Aqueduct, cuando se impuso en el Mother Goose Stakes (G2) con Fully Subscribed.

