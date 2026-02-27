Dylan Davis vuelve a la acción: Sus montas para el fin de semana en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Entre las grandes noticias que rodean la espectacular cartelera del Fountain of Youth Stakes (G2) este sábado 28 de febrero en Gulfstream Park, destaca un retorno muy esperado: el del jinete Dylan Davis.

Davis sufrió una aparatosa caída el pasado 14 de noviembre de 2025 en el hipódromo de Aqueduct, cuando su conducido, Heavyweight Champs, se lesionó. El balance médico fue severo: costillas rotas, un pulmón perforado y fractura de clavícula. Tras una recuperación que muchos califican de milagrosa, un mes después fue invitado especial al Jockey Challenge 56 en el hipódromo internacional La Rinconada. Ahora, el fusta de 32 años está listo para competir al máximo nivel.

Los compromisos de Davis en la jornada estelar

Para el sábado, Davis reaparece con dos montas de cuidado:

Octava Carrera: Conducirá a Army Officer , del establo de Michael Maker , en un Allowance Optional Claiming de $62,500. Es el único ejemplar del lote que corre por precio de reclamo. Su cotización inicial es de 20-1 en un recorrido de 1 1/16 millas sobre el césped.

Conducirá a , del establo de , en un Allowance Optional Claiming de $62,500. Es el único ejemplar del lote que corre por precio de reclamo. Su cotización inicial es de en un recorrido de 1 1/16 millas sobre el césped. Duodécima Carrera, Honey Fox Stakes (G3): En esta importante selectiva de una milla en grama, Davis llevará las riendas de la yegua Public Defender, entrenada por Saffie Joseph Jr. La cincoañera partirá por el puesto 8 con un dividendo estimado de 15-1.

Agenda para el domingo y la próxima semana

El retorno de Davis no se detiene el sábado. Para el domingo 1 de marzo, tiene confirmadas cuatro montas (carreras 2, 6, 8 y 11), tres de ellas en sociedad con el líder Saffie Joseph Jr.

Además, para el jueves 5 de marzo, ya tiene compromisos asegurados con los ejemplares Sorokin (Sexta) y Ditched (Décima), consolidando su alianza con la cuadra de Joseph Jr. en su regreso triunfal a las pistas.