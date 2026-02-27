Blanc De Blanc, sometió a los machos en el The Patton Stakes en la ruta al Kentucky Derby G1

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se corrió el hipódromo de Dundalk, ubicado en Louth, Irlanda, el The Patton Stakes, reservada como de categoría plana exclusiva para potros de 3 años en distancia de una milla en pista sintética, prueba que pertenece a la serie preparatoria internacional para el Kentucky Derby G1, y que otorgó una escala de 20-10-6-4-2 puntos para los primeros cinco finalistas.

Blanc De Blanc, hija de Not This Times galopó a sus rivales

Si bien es posible que no participe en ninguna carrera de la Triple Corona, la potranca de Amo Racing, Blanc De Blanc, hija de Not This Times, que fue adquirida en septiembre en Keeneland por $575, se llevó todos los puntos de clasificación disponibles con una actuación destacada en la carrera Patton este viernes en Dundalk.

Blanc De Blanc, entrenada por Robson De Aguiar, logró seguir a su compañera de cuadra Flanker Jet antes de remontar en el último furlong, con la monta enérgica y efectiva de Donagh O'Connor, se impuso por tres cuerpos sobre Whatchadoin. De manera, que esta nieta de Galileo (IRE) por la yegua Wonderful (IRE), capturó los 20 puntos disponibles para cualquier aspirante al Derby de Kentucky.

Aunque ya está inscrita en las clásicas para potras como las 1,000 Guineas y el Irish Oaks, su dueño ha demostrado que no le teme al reto de Churchill Downs