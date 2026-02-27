No apuestes este sábado sin ver la previa de Meridiano: Análisis y pronósticos para Gulfstream Park

Hipismo

El óvalo de Hallandale Beach presenta una jornada estelar de 14 carreras con el Fountain of Youth (G2) como plato fuerte

Por

Meridiano
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 02:35 pm
Foto: FTBOA-Coglianese
El hipódromo de Gulfstream Park se viste de gala este sábado 28 de febrero con una programación especial encabezada por el Fountain of Youth (G2). Este evento es crucial en la ruta al Kentucky Derby, ya que otorga 50 puntos al ejemplar que logre cruzar la meta en primer lugar.

Con una cartelera que incluye nueve pruebas selectivas, el equipo de hípica internacional de Meridiano, conformado por David García y Darwin Dumont, ha preparado un análisis exhaustivo y pronósticos imperdibles. Usted podrá disfrutar de este contenido exclusivo en nuestras plataformas de video y redes sociales.

El análisis del Fountain of Youth (G2)

La prueba central, con una bolsa de $425,000, se disputará en la última competencia de la jornada sobre una distancia de 1 1/16 millas en pista de arena. El potro Commandment, conducido por el estelar Irad Ortiz Jr., parte como el gran favorito de la línea matutina con una proporción de 2-1.

La jornada también contará con la destacada presencia de los jinetes venezolanos Junior Alvarado y Javier Castellano, quienes buscarán sumar nuevos triunfos clásicos a sus brillantes trayectorias en los Estados Unidos.

Juega y gana con Meridiano

Cada semana, Meridiano pone a disposición de la fanaticada hípica las mejores recomendaciones para las carreras internacionales. Te invitamos a realizar tus jugadas en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro con los mejores incentivos del mercado.

No olvides seguir nuestras cuentas en YouTube y Dailymotion para no perderte ni un detalle de nuestros pronósticos semana tras semana.

Viernes 27 de Febrero de 2026
Hipismo

