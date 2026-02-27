MLB

Jesús Luzardo rechazó a otra selección para lanzar con Venezuela en el Clásico Mundial

El serpentinero de Filadelfia tuvo la oportunidad de comprometerse con otro país para este torneo

Por

Josué Porras Estebanot
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 04:04 pm
Jesús Luzardo rechazó a otra selección para lanzar con Venezuela en el Clásico Mundial
Jesús Luzardo / Foto: MLB
Se acerca el momento que tanto ha esperado la fanaticada beisbolera del mundo. Desde este próximo 5 de marzo, las 20 mejores selecciones de beisbol del mundo empezarán a competir entre sí en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, en donde Venezuela buscará hacer historia y conseguir el primer título de su historia.

Para buscar este objetivo, el combinado criollo contará con un roster plagado de jugadores de primerísimo nivel, y de avanzar a segunda ronda, tendrán en el zurdo Jesús Luzardo a un refuerzo realmente de lujo para una rotación de lanzadores que se presenta como un punto débil, debido a la enorme cantidad de ausencias que existirán.

Luzardo conversó en exclusiva con el periodista Daniel Álvarez-Montes, y entre otros temas, el zurdo habló de lo que será su participación con Venezuela en el CMB (siempre y cuando se avance a segunda ronda), y además, reveló que declinó una invitación de otro país para esta edición del torneo.

Jesús Luzardo rechaza a Estados Unidos

Y es que, según informó el anteriormente mencionado periodista, Jesús Luzardo rechazó una invitación de nada más y nada menos que el equipo nacional de Estados Unidos, quienes querían contar con el serpentinero de Filadelfia para formar parte del equipo de las barras y las estrellas en este torneo.

Es preciso recordar que Jesús Luzardo es nacido en Perú, pero de padres venezolanos, razón por la que se siente 100% criollo. Sin embargo, el zurdo se crió en Estados Unidos, por lo que también tiene un vínculo fuerte con dicho país.

Eso sí, a pesar de que la invitación llegó, el lanzador la declinó y aseguró que "solo lanzaría con Venezuela". Para poder ver por segunda vez a Luzardo defendiendo los colores nacionales, Venezuela tendrá primero que avanzar a cuartos de final, ya que el pitcher de 28 años tiene permiso de actuar solo desde dicha instancia.

Viernes 27 de Febrero de 2026
