Jesús Luzardo rechazó a otra selección para lanzar con Venezuela en el Clásico Mundial

Se acerca el momento que tanto ha esperado la fanaticada beisbolera del mundo. Desde este próximo 5 de marzo, las 20 mejores selecciones de beisbol del mundo empezarán a competir entre sí en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, en donde Venezuela buscará hacer historia y conseguir el primer título de su historia.

Para buscar este objetivo, el combinado criollo contará con un roster plagado de jugadores de primerísimo nivel, y de avanzar a segunda ronda, tendrán en el zurdo Jesús Luzardo a un refuerzo realmente de lujo para una rotación de lanzadores que se presenta como un punto débil, debido a la enorme cantidad de ausencias que existirán.

Luzardo conversó en exclusiva con el periodista Daniel Álvarez-Montes, y entre otros temas, el zurdo habló de lo que será su participación con Venezuela en el CMB (siempre y cuando se avance a segunda ronda), y además, reveló que declinó una invitación de otro país para esta edición del torneo.

Jesús Luzardo rechaza a Estados Unidos

Y es que, según informó el anteriormente mencionado periodista, Jesús Luzardo rechazó una invitación de nada más y nada menos que el equipo nacional de Estados Unidos, quienes querían contar con el serpentinero de Filadelfia para formar parte del equipo de las barras y las estrellas en este torneo.

Es preciso recordar que Jesús Luzardo es nacido en Perú, pero de padres venezolanos, razón por la que se siente 100% criollo. Sin embargo, el zurdo se crió en Estados Unidos, por lo que también tiene un vínculo fuerte con dicho país.

Eso sí, a pesar de que la invitación llegó, el lanzador la declinó y aseguró que "solo lanzaría con Venezuela". Para poder ver por segunda vez a Luzardo defendiendo los colores nacionales, Venezuela tendrá primero que avanzar a cuartos de final, ya que el pitcher de 28 años tiene permiso de actuar solo desde dicha instancia.