Mega transacción en Kentucky: Coolmore adquiere los terrenos de Shadwell Farm por $50 millones

Suscríbete a nuestros canales

Un movimiento estratégico de gran envergadura ha sacudido la industria de la cría de purasangres en Norteamérica. Coolmore, que opera bajo su división Ashford Stud en Versailles, Kentucky, ha cerrado una transacción millonaria al adquirir las tierras que pertenecían a Shadwell Farm.

De acuerdo con el Irish Farmers Journal, Coolmore pagó $50 millones por una extensión aproximada de 1.100 acres (unas 445 hectáreas). Estas tierras eran propiedad del difunto Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, hermano del Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, propietario de Godolphin.

Desde el fallecimiento del Sheikh Hamdan en 2021, Shadwell inició un proceso de reestructuración y reducción de sus activos. Esta adquisición es clave para Coolmore, ya que los nuevos terrenos colindan con el hipódromo de Keeneland, el Ashford Stud, el Aeropuerto de Lexington y la histórica Calumet Farm, lo que refuerza su posición dominante en la región.

El cierre del trato, confirmado posteriormente por varios medios hípicos estadounidenses, marca un hito en la expansión de Coolmore en Estados Unidos. Con esta compra, la empresa no solo incrementa su terreno, sino que asegura su capacidad operativa a largo plazo.

El line-up de sementales que aloja Coolmore en suelo estadounidense es actualmente uno de los más impresionantes del mundo, incluyendo al Triple Coronado Justify, así como a campeones de la talla de Citizen Bull, Fierceness, el veloz Golden Pal y el estelar Sierra Leone, reafirmando su liderazgo absoluto en la industria.