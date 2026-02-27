“Aun es de noche en Caracas”: la película sobre Venezuela que llegará a Netflix

Suscríbete a nuestros canales

Una de las películas más comentadas de los últimos meses se prepara para desembarcar en Netflix con una fuerza narrativa difícil de ignorar. “Aún es de noche en Caracas” se convierte en uno de los estrenos más esperados de marzo de 2026.

No solo es su trama profundamente humana la que atrae al público, sino también por su visión crítica y sin concesiones del país que ha estado sumido en un fuerte conflicto social y político.

Fecha de estreno de "Aún es de noche en Caracas"

La plataforma de streaming confirmó que la película estará disponible íntegramente en su catálogo el 27 de marzo de 2026 para el público de Latinoamérica. La llegada de este filme representa un hito para el cine venezolano y sus coproducciones internacionales.

La cinta, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, fue filmada en México con la participación de talentos de toda la región y llega después de una exitosa gira por festivales como la Mostra de Venecia, Toronto, Biarritz y São Paulo, donde fue aclamada por la crítica especializada.

Un drama intenso

Aunque inicialmente no se proyectó en salas comerciales dentro de Venezuela, “Aún es de noche en Caracas” ha generado impacto internacional por su capacidad de transportar al espectador al corazón de una Caracas desbordada por la violencia y el miedo.

La historia sigue a Adelaida, una mujer que tras enterrar a su madre vuelve a su hogar y lo encuentra ocupado por una milicia armada. Lo que sigue es una lucha desesperada por sobrevivir, confrontar la pérdida y mantener su propia identidad en un país en descomposición.

La narración explora hasta dónde puede llegar una persona cuando la normalidad se rompe y las reglas de la convivencia se desvanecen.

En entrevistas, los cineastas han señalado que la obra no busca proveer una mirada partidista, sino más bien ofrecer una experiencia humana y visceral que provoque reflexión, empatía y diálogo sobre la compleja realidad venezolana y las consecuencias del desarraigo.

Reconocimientos y recepción internacional

Desde su primera proyección en festivales de cine, el filme ha sido destacado por críticos y audiencias. Obtuvo menciones honoríficas en eventos como el Festival Internacional de Palm Springs, y fue mencionada entre las películas más intensas y provocativas de la temporada.

El elenco, encabezado por Édgar Ramírez (quien además figura como productor) y Natalia Reyes, ha sido elogiado por su entrega y profundidad emocional, construyendo personajes que parecen salir directamente de un reflejo de la vida real.