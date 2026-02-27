Miguel Moly hace las paces con Vanessa Senior

Suscríbete a nuestros canales

Los malos entendidos y ataques parecen ser cosa del pasado para Miguel Moly y Vanessa Senior. Y es que, se reunieron en una entrevista que estará muy pronto al aire, en la compañía de la animadora Melissa Rauseo.

Juntos y sin rencillas

A través de las redes sociales ambos se mostraron muy sonrientes en una fotografía, en la que también estaba Elymar Zurita, la pareja del merenguero.

La grabación es parte del show que Senior tiene en su canal oficial de YouTube que lleva por nombre “SHOWCAST Y Se Callan”, en la que entrevista a diversas personalidades del país.

Moly y Senior estaban en una mesa grabando, mientras que Rauseo hablaba dando una introducción de la conversación.

Vanessa había revelado hace días en una entrevista con la conductora de Globovisión, que tenía ganas de dejar en el pasado los malos entendidos con el intérprete de “La Piernona”.

“Lo de hoy es mágico y épico”, escribió la influencer venezolana, indicando que informará próximamente cuando sea el estreno del episodio.

Fuertes altercados

La humorista había arremetido en múltiples ocasiones en contra de Miguel, y hasta lo denunció por acoso en el año 2024.

Ese año el artista se burló de la dentadura de la creadora de contenido, a lo que ella salió insultándolo en un video.

“Un pobre hombre que tiene problemas de adicción, es muy talentoso, pero cada vez que me ve en una vaina me crítica. Los pocos hombres son así, hombres con adicción, se debe hablar con gente que lo ayude a superarla. Eres un patán, eres un sínico, hablando del físico de las mujeres”, aseveró.