Actriz venezolana habla de sus bailes como "La Piernona" de Miguel Moly

Andreina Yépez es recordada por las múltiples telenovelas que realizó en Venezuela, y por ser la bailarina de la exitosa canción “La Piernona” de Miguel Moly. En una entrevista la artista habló de los excelentes momentos que vivió en Venezuela acompañando al merenguero.

Grandes momentos

Andreina recordó que eran viajes todas las semanas por diversos lugares del país para realizar las presentaciones con Moly, con uno de sus temas más bailables y emblemáticos que se convirtieron infaltables en fiestas.

Aseguró que bailar ante tantas personas fue increíble, pero lo mejor fue realizarlo en “Súper Sábado Sensacional”, el programa más visto y seguido del país en su momento.

“La Piernona me dio muchas oportunidades, y la experiencia de vivir con una orquesta durante un año y medio. Era viajar por toda Venezuela, trabajar de martes a domingo sin parar. Teníamos eventos de bailar para cincuenta mil personas en “Súper Sábado Sensacional” y en bares”, dijo.

Palabras para Miguel

La morena no dudo en dar bonitas palabras para el artista, llamándolo institución junto a otros grandes cantantes de Venezuela como Diveana y Roberto Antonio.

Hoy Andreina se encuentra residenciada en Miami, Estados Unidos, laborando en un sitio web llamado Miami Break News.

En Venezuela participó en importantes novelas como “La mujer perfecta”, “El país de las mujeres”, “Cosita rica”, “Ciudad bendita”, “La vida entera”, “Dulce amargo”, siendo su última producción en 2013.