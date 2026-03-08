Belleza venezolana busca ganar la corona en España para llegar al Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La presencia venezolana en los concursos de belleza internacionales vuelve a tomar protagonismo. Esta vez, la modelo Yerardy Montoya anunció que competirá por la corona del Miss Universo Madrid, un paso que podría acercarla al escenario global del Miss Universo.

El anuncio causó revuelo en redes sociales y medios de farándula, ya que marca el regreso de la modelo a las pasarelas internacionales después de varios años.

De Miss Venezuela a un nuevo sueño en el Universo

Yerardy Montoya no es una desconocida en el universo de los concursos. La modelo ya había formado parte del Miss Venezuela 2017, donde representó al estado Nueva Esparta, experiencia que le permitió ganar visibilidad en la industria del modelaje.

Tras casi una década de aquella participación, la venezolana decidió apostar nuevamente por las coronas, pero esta vez desde Europa.

Montoya fue designada para representar al distrito Retiro dentro del certamen Miss Universo Madrid, una de las etapas clasificatorias que conducen al Miss Universo España 2026.

Una etapa más madura y con nuevos objetivos

La propia modelo ha explicado que encara este reto con una mentalidad muy diferente a la de sus inicios. Con más experiencia y madurez, asegura que vive el proceso con mayor conciencia, enfocándose no solo en el resultado final sino también en el crecimiento personal que implica participar.

Para ella, representar a una nueva cultura y abrirse paso en otro país es una experiencia enriquecedora que va más allá de una corona. Sin embargo, reconoce que su meta final está clara y es llegar al escenario del Miss Universo y demostrar que su trayectoria aún tiene mucho por ofrecer.

"Cual sea el resultado, lo cierto es que cada experiencia es un regalo y una oportunidad para crecer… esta vez concursando con mucha más conciencia", escribió en Instagram.

El camino hacia el Miss Universo comienza con etapas regionales como el Miss Universo Madrid, donde las candidatas compiten por avanzar al certamen nacional de España. Si logra ganar el título nacional, Montoya tendría la oportunidad de representar al país europeo en el máximo concurso.

La venezolana incluso ha compartido en redes sociales su entusiasmo al imaginarse con la banda de España en el escenario internacional, un sueño que asegura perseguir con disciplina, preparación y el respaldo de un equipo de estilismo y maquillaje que trabaja en su imagen para la competencia.

Tras hacer pública la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo tanto de seguidores venezolanos como de nuevos fans en España. Muchos celebran que la modelo retome su carrera y se atreva a competir en un mercado tan exigente como el europeo.