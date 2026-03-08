"Team Rubio" por encima de todo: La confesión de Kiké Hernández

Suscríbete a nuestros canales

En el corazón de la acción del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, una declaración ha resonado con más fuerza que un jonrón con las bases llenas. Enrique "Kiké" Hernández, figura emblemática de los Los Angeles Dodgers y pilar del "Team Rubio", ha puesto en palabras lo que muchos peloteros caribeños sienten pero pocos se atreven a sentenciar con tal claridad: el orgullo nacional supera la gloria de las Grandes Ligas.

A pesar de no poder ver acción en el terreno debido a una cirugía en su codo izquierdo realizada a finales de 2025, Hernández se encuentra acompañando a la selección de Puerto Rico en San Juan, demostrando que su compromiso va más allá de lo físico.

La jerarquía del sentimiento: WBC vs. Serie Mundial

La frase, capturada por el periodista Miguel Lugo, no deja lugar a dudas sobre las prioridades del veterano de 34 años. Con la autoridad que le otorgan sus tres anillos de campeón (2020, 2024 y 2025), Hernández estableció una nueva escala de valores en el deporte:

"He jugado en cinco Series Mundiales, y no sé si es por lo que llevo en el pecho, pero el Clásico se siente como si estuviera por encima de eso".

Esta afirmación es de un peso estadístico y emocional inmenso. Hernández ha participado en el Clásico de Otoño en cinco ocasiones (2017, 2018, 2020, 2024 y 2025) y ha defendido a Puerto Rico en dos ediciones previas del WBC (2017 y 2023). Su perspectiva no es la de un novato, sino la de un ganador comprobado en los escenarios más exigentes de la MLB.

¿Por qué el Clásico pesa más?

Para Hernández y muchos de sus compatriotas, la diferencia radica en la identidad:

Identidad nacional: Mientras que la Serie Mundial se juega para una franquicia y una ciudad, el WBC se juega para un país entero. El "nombre en el pecho" al que hace referencia es el de Puerto Rico.

La conexión con la fanaticada: Hernández destacó que jugar en el estadio Hiram Bithorn con el recinto a su máxima capacidad genera una adrenalina que eleva el juego del atleta a niveles que la postemporada de MLB rara vez alcanza.

Hambre de gloria: El utility recordó que el torneo regresó a la isla tras 13 años de ausencia, lo que ha generado una "hambre" tanto en los jugadores como en la fanaticada que se traduce en una energía eléctrica en cada entrada.

Aunque su lesión le impide fildear o batear, su presencia en el roster como líder moral es fundamental para los jóvenes prospectos y veteranos del equipo dirigido por Yadier Molina. Hernández, conocido por ser uno de los jugadores más "clutch" de la última década en octubre, está trasladando esa mentalidad ganadora al camerino boricua.