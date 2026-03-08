CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: ¡Venezuela sólida! Mira todos los resultados de la jornada sabatina

La novena de Venezuela mantiene su invicto en este inicio del Clásico Mundial 

Por

Meridiano

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 01:48 am
FOTO: CORTESÍA
Una nueva jornada del Clásico Mundial de Beisbol se llevó a cabo este sábado, 7 de marzo y como lo venimos haciendo diariamente, te mostraremos todos los resultados de esta fecha.

Lo más notable, fue la contundente victoria de la selección de Venezuela ante Israel con marcador de 11-3, quedando bastante concretar el nocaut y de esa manera, sumaron su segunda victoria consecutiva.

Resultados en la jornada de este sábado en el Clásico Mundial:

- Corea del Sur 6-8 Japón 

- Colombia 2-8 Canadá 

- Nicaragua 3-4 Países Bajos 

- Brasil 0-8 Italia 

- Israel 3-11 Venezuela 

- Panamá 3-4 Puerto Rico (10 entradas)

- Gran Bretaña 1-9 Estados Unidos.

