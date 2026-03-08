CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Estos son los juegos para este domingo 8 de marzo

República Dominicana vuelve a la acción y Venezuela descansa 

Por

Meridiano

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 12:26 am
Clásico Mundial: Estos son los juegos para este domingo 8 de marzo
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial tendrá su primera jornada dominical y luego de grandes encuentros este sábado, te presentaremos los choques pautados en este 8 de marzo.

NOTAS RELACIONADAS

La selección venezolana tendrá su día de descanso, luego de dos juegos consecutivos y por su parte, República Dominicana retoma la acción en un choque que luce como uno de los más interesantes en est fecha.

La jornada nuevamente comenzará a las 6:00am, pero habrá un duelo menos que en los dos días previos y el último desafío iniciará a las 8:00pm.

Juegos para hoy en el Clásico Mundial:

- Australia vs Japón 6:00am

- Colombia vs Cuba 12:00pm

- Países Bajos vs República Dominicana 12:00pm

- Gran Bretaña vs Italia 1:00pm

- Panamá vs Canadá 7:00pm

- Nicaragua vs Israel 7:00pm

- Brasil vs México 8:00pm.

Las horas establecidas corresponden al horario venezolano.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Venezuela Eugenio Suárez SPB
Domingo 08 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?