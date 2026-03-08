Clásico Mundial: Estos son los juegos para este domingo 8 de marzo

El Clásico Mundial tendrá su primera jornada dominical y luego de grandes encuentros este sábado, te presentaremos los choques pautados en este 8 de marzo.
La selección venezolana tendrá su día de descanso, luego de dos juegos consecutivos y por su parte, República Dominicana retoma la acción en un choque que luce como uno de los más interesantes en est fecha.
La jornada nuevamente comenzará a las 6:00am, pero habrá un duelo menos que en los dos días previos y el último desafío iniciará a las 8:00pm.
Juegos para hoy en el Clásico Mundial:
- Australia vs Japón 6:00am
- Colombia vs Cuba 12:00pm
- Países Bajos vs República Dominicana 12:00pm
- Gran Bretaña vs Italia 1:00pm
- Panamá vs Canadá 7:00pm
- Nicaragua vs Israel 7:00pm
- Brasil vs México 8:00pm.
Las horas establecidas corresponden al horario venezolano.