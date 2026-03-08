Clásico Mundial: ¿Luis Arráez cambiará su estilo de juego?

Suscríbete a nuestros canales

La multiplataforma de Meridiano sigue compartiéndoles la mejor cobertura del Clásico Mundial desde Loan Depot Park con nuestro periodista Germán Jaspe, quien también tuvo la oportunidad de conversar con Luis Arráez y Javier Sanoja previo al choque de este sábado contra Israel.

Estos dos peloteros han sido piezas importantes con el madero durante los dos primeros resultados positivos de Venezuela, aportando principalmente un inesperado poder.

Luis Arráez y el fruto de su trabajo insaciable:

El más destacado en el triunfo ante Israel con marcador de 11 carreras por 3, fue justamente la "Regadera" con una noche de records.

El oriundo de San Felipe se fue de 5-4, con dos cuadrangulares, cinco rayitas empujadas y cuatro anotadas; para convertirse en el primer jugador en la historia del Clásico con dos encuentros multijonrones, debido a que ya lo había logrado en 2023.

"Agradecido con Dios con cada oportunidad que me brinda, también con mi familia y por la fanaticada que siempre me apoya", le comentó inicialmente Arráez a Germán Jaspe.

A eso añadió, que considera que a su estilo de juego no le hace falta nada y siempre aprovecha las oportunidades que Dios le manda. Eso lo reafirmó, en el duelo de hoy con su notable accionar ofensivo.

Javier Sanoja no se pone techo:

Una de las sorpresas en este torneo en la selección para muchos, es Javier Sanoja. El "Tropi" conectó un bambinazo solitario en la jornada de ayer y hoy sumó un indiscutible. Sobre su estacazo, señaló que salió a atacar al pitcher porque sabía que lanzaba muchas rectas.

"Siempre he dicho que me gusta más jugar segunda y center field porque las esquinas llevan mucho más trabajo", añadió el utility ganador del Guante de Oro en 2025 sobre la posición que está jugando actualmente con Venezuela (jardín central).

Para concluir, Sanoja dejo claro que a pesar que está viviendo un sueño con la selección y su reciente batazo de cuatro esquinas, aún tiene muchos sueños por alcanzar. "Hay que seguir superándonos, no podemos ser conformistas. Esto (el Clásico) es algo muy bonito y que jamás olvidare, pero voy por más", afirmó.