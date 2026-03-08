CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Luinder Ávila da detalles sobre su próxima presentación tras su largo relevo ante Países Bajos

Willson Contreras le envió un mensaje a la afición venezolano a través de Meridiano

Por

Meridiano

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 08:53 pm
Clásico Mundial: Luinder Ávila da detalles sobre su próxima presentación tras su largo relevo ante Países Bajos
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está teniendo una cobertura especial por medio de la multiplataforma de Meridiano y nuestro periodista Germán Jaspe, habló con dos grandes protagonistas del primer triunfo de la novena nacional: Luinder Ávila y Willson Contreras, desde Loan Depot Park.

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por Omar López vencieron 6-2 a la novena de Países Bajos, en un choque donde Contreras fue el más sobresaliente con el madero y Ávila fue el relevista que más trabajó en el morrito.

Luinder Ávila no sabe si pueda volver a lanzar:

"Sin palabras, esto es una experiencia muy linda. Lanzar para tú país es mejor que lanzar en Grandes Ligas, por el gran apoyo que te dan los fanáticos", fue lo primero que comento el lanzador derecho, quien lanzó dos episodios completos, aceptó una carrera, un indiscutible y ponchó a dos oponentes.

Cabe destacar, que en esa labor, Ávila lanzó 44 envíos y obligatoriamente debe descansar un día, como mínimo, aunque manifestó que los Reales de Kansas City (su equipo en MLB) le prohibieron lanzar también el día lunes en el choque contra Nicaragua. "Quiero estar en el bullpen en el juego contra Dominicana, pero debo llevarme del plan de mi organización. Hasta ahora no sé, pero sé que hoy y el lunes no lanzaré", resaltó.

Willson Contreras envía mensaje a la afición  venezolana:

Por su parte, Willson se fue de 3-2, con dos carreras remolcadas y también conversó con Germán Jaspe previo al desafío de hoy ante Israel. "Espero que nos mantengamos unidos haciendo las pequeñas cosas", indicó Contreras.

A eso añadió que le gustaría ganar otra Serie Mundial en Las Mayores, ahora con su nuevo equipo los Medias Rojas de Boston, señalando su agradecimiento con Dios por permitirle vivir esa experiencia en la MLB y también poder jugar con tantas figuras en Venezuela.

Para finalizar, le dejo un mensaje a la afición venezolana, "Saludos a toda Venezuela, espero que estén todos bien. No estamos jugando por nosotros sino por Venezuela".

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Venezuela SPB Barcelona
Sabado 07 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?