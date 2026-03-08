Clásico Mundial: Luinder Ávila da detalles sobre su próxima presentación tras su largo relevo ante Países Bajos

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está teniendo una cobertura especial por medio de la multiplataforma de Meridiano y nuestro periodista Germán Jaspe, habló con dos grandes protagonistas del primer triunfo de la novena nacional: Luinder Ávila y Willson Contreras, desde Loan Depot Park.

Los dirigidos por Omar López vencieron 6-2 a la novena de Países Bajos, en un choque donde Contreras fue el más sobresaliente con el madero y Ávila fue el relevista que más trabajó en el morrito.

Luinder Ávila no sabe si pueda volver a lanzar:

"Sin palabras, esto es una experiencia muy linda. Lanzar para tú país es mejor que lanzar en Grandes Ligas, por el gran apoyo que te dan los fanáticos", fue lo primero que comento el lanzador derecho, quien lanzó dos episodios completos, aceptó una carrera, un indiscutible y ponchó a dos oponentes.

Cabe destacar, que en esa labor, Ávila lanzó 44 envíos y obligatoriamente debe descansar un día, como mínimo, aunque manifestó que los Reales de Kansas City (su equipo en MLB) le prohibieron lanzar también el día lunes en el choque contra Nicaragua. "Quiero estar en el bullpen en el juego contra Dominicana, pero debo llevarme del plan de mi organización. Hasta ahora no sé, pero sé que hoy y el lunes no lanzaré", resaltó.

Willson Contreras envía mensaje a la afición venezolana:

Por su parte, Willson se fue de 3-2, con dos carreras remolcadas y también conversó con Germán Jaspe previo al desafío de hoy ante Israel. "Espero que nos mantengamos unidos haciendo las pequeñas cosas", indicó Contreras.

A eso añadió que le gustaría ganar otra Serie Mundial en Las Mayores, ahora con su nuevo equipo los Medias Rojas de Boston, señalando su agradecimiento con Dios por permitirle vivir esa experiencia en la MLB y también poder jugar con tantas figuras en Venezuela.

Para finalizar, le dejo un mensaje a la afición venezolana, "Saludos a toda Venezuela, espero que estén todos bien. No estamos jugando por nosotros sino por Venezuela".