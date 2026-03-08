Venezuela castiga temprano: Un rally de cuatro carreras en el primer inning vs. Israel

Suscríbete a nuestros canales

El grito de "¡Venezuela!" no terminó de desvanecerse tras el himno nacional cuando la artillería criolla ya estaba haciendo tronar los maderos en el loanDepot Park. En una exhibición de contundencia y precisión, el equipo dirigido por Omar López sentenció el ritmo del encuentro ante Israel con un rally de cuatro carreras en la misma primera entrada, dejando claro que la profundidad de su lineup es su mayor activo en este Clásico Mundial 2026.

El bautismo de "Geno": Un debut soñado

La historia la escribió Eugenio Suárez. Tras haber sido la principal novedad en la alineación titular como bateador designado, el veterano no hizo esperar a la fanaticada. En su primer turno oficial, Suárez descifró un envío que se quedó en la zona de poder y depositó la bola a lo profundo de las gradas.

El cuadrangular, que impulsó dos de las cuatro carreras del tramo, representó el clímax de un inning donde la paciencia y la agresividad se combinaron a la perfección. Para Suárez, este estacazo no es solo una estadística más; es la validación de su jerarquía en un equipo plagado de estrellas y la respuesta inmediata a la confianza depositada por el cuerpo técnico al incluirlo hoy en el corazón del orden al bate.

Un rally de manual

Antes del estacazo de Suárez, la mesa ya estaba servida. La parte alta del lineup ejecutó el plan de juego a la perfección:

Ronald Acuña Jr. inició la embestida con su velocidad característica, poniendo presión sobre los lanzadores israelíes desde el primer pitcheo.

Luis Arráez y Salvador Pérez mantuvieron la inercia, permitiendo que Venezuela llenara las almohadillas antes de que cayera el primer out.

El descontrol del pitcheo rival, forzado por la disciplina de los bateadores venezolanos, permitió las primeras anotaciones antes de que el "Geno" pusiera la guinda al pastel con su vuelacerca.

Este arranque de cuatro anotaciones no solo le brinda un colchón de seguridad al abridor Enmanuel De Jesús, sino que desarticula cualquier estrategia de juego pequeño que Israel pudiera haber planeado. Con una ventaja tan temprana, Venezuela obliga al rival a jugar de forma apresurada, mientras que el dugout criollo respira con la confianza.