Béisbol sin matices políticos: La "línea roja" de Omar López en el Clásico Mundial

El manager de la Selección de Venezuela estableció una política de "tolerancia cero" ante interrogantes extradeportivas, reafirmando que su único compromiso en el torneo es la ejecución técnica y el éxito del equipo nacional en el diamante

Eimy Carta
Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 07:33 pm
En el marco de la máxima cita del béisbol internacional, la presión suele extenderse más allá de las líneas de cal, especialmente para naciones con contextos sociales complejos. Sin embargo, Omar López, estratega de la Vinotinto, ha trazado una frontera infranqueable entre el deporte y la política durante sus encuentros con la prensa internacional en Miami.

Un enfoque de 29 años de carrera

Durante la rueda de prensa, López fue tajante al ser consultado sobre la situación actual de su país. Con la experiencia de casi tres décadas en el béisbol profesional, el manager dejó claro que su rol no es el de analista social, sino el de líder deportivo.

"Voy a ser honesto: llevo trabajando en el béisbol 29 años y no hablo de temas políticos. Estoy aquí para hablar de nuestro equipo venezolano. No estoy aquí para hablar de nada relacionado con situaciones políticas en el mundo o en mi país", sentenció López ante los medios acreditados en el loanDepot Park.

Preservar el enfoque del Clubhouse

Esta postura no es casual. Según fuentes cercanas al equipo, la intención de López es blindar el vestuario de cualquier distracción mediática que pueda desviar el foco del objetivo principal: el título mundial. Al evitar pronunciamientos políticos, el estratega busca mantener la cohesión de un grupo de jugadores que, si bien son conscientes de la realidad nacional, han llegado a este torneo con la misión de brindar una alegría exclusivamente deportiva a la fanaticada.

El capitán del equipo, Salvador Pérez, respaldó indirectamente esta visión al señalar que el control de los jugadores se limita a lo que sucede dentro del terreno, dejando los factores externos fuera de su área de influencia inmediata.

Para Venezuela, un país donde el béisbol es el hilo conductor de la identidad nacional, la decisión de López refuerza la narrativa de "unidad a través del deporte". Al silenciar el ruido político, el cuerpo técnico apuesta por una narrativa puramente estadística y táctica, donde los nombres de Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y el joven Jackson Chourio sean los únicos protagonistas de los titulares.

Con este movimiento, Omar López no solo dirige desde el dugout, sino que también gestiona el entorno comunicacional, asegurando que cada pregunta y respuesta giren en torno a la única política que le interesa en este momento: la de ganar juegos.

 

Sabado 07 de Marzo de 2026
