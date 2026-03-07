Poder y experiencia: Venezuela ajusta su artillería con el ingreso de Eugenio Suárez ante Israel

La Selección Nacional de Venezuela ha revelado su alineación oficial para el crucial enfrentamiento de esta tarde contra Israel, en una jornada donde la estrategia del manager parece clara: castigar temprano al pitcheo rival. La gran novedad en el orden al bate es la inclusión de Eugenio Suárez, quien asumirá el rol de bateador designado y quinto en el orden.
Un lineup de Grandes Ligas
El cuerpo técnico ha decidido mantener la velocidad y la capacidad de embasado en la parte alta, pero añade un seguro de vida con el poder de Suárez para proteger a Salvador Pérez. El orden confirmado es el siguiente:
-
Ronald Acuña Jr. (RF)
-
Maikel García (3B)
-
Luis Arráez (1B)
-
Salvador Pérez (C)
-
Eugenio Suárez (DH)
-
Wilyer Abreu (LF)
-
Gleyber Torres (2B)
-
Javier Sanoja (CF)
-
Ezequiel Tovar (SS)
La responsabilidad desde la lomita recaerá sobre el zurdo Enmanuel De Jesús, quien buscará silenciar a la ofensiva israelí y permitir que el sólido ataque venezolano trabaje con ventaja desde los episodios iniciales. Los hermanos Contreras y Andrés Giménez salieron del lineup inicial para dar paso al estreno de Eugenio Suárez, Gleyber Torres y Ezequiel Tovar.
El factor "Geno"
La entrada de Suárez no es un movimiento menor. Con su veteranía y capacidad para sacar la bola del parque en cualquier conteo, su presencia en el quinto puesto obliga a los lanzadores de Israel a no otorgar libertades a los tres primeros bates. Además, el equipo mantiene un balance interesante entre juventud y experiencia, con figuras emergentes como Sanoja y Tovar cerrando el cuadro.