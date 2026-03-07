Jayson Tatum desafía la lógica: un debut histórico tras 50 partidos de ausencia

Suscríbete a nuestros canales

En el baloncesto profesional, el "ritmo de competición" suele ser un mantra sagrado. Los jugadores suelen necesitar semanas para recuperar el tono tras una lesión o una ausencia prolongada. Sin embargo, Jayson Tatum parece operar bajo sus propias leyes físicas.

Tras perderse los primeros 50 compromisos de los Boston Celtics esta temporada, el alero no solo regresó a las canchas, sino que lo hizo rompiendo un récord que subraya su versatilidad y capacidad de impacto inmediato.

Cifras que reescriben la historia

Tatum finalizó su primer encuentro de la campaña con una hoja de servicios envidiable:

15+ puntos

10+ rebotes

5+ asistencias

Nunca antes, en los más de 75 años de existencia de la liga, un jugador había logrado estas cifras mínimas debutando tan tarde en el calendario (más de 50 partidos de margen). La estadística no solo habla de su talento anotador, sino de su capacidad para leer el juego y dominar los tableros sin haber tenido el roce competitivo de los meses previos.

El factor diferencial

Lo que hace este hito especialmente relevante es la eficiencia. Mientras que otros jugadores suelen mostrarse "oxidados" en su manejo de balón o en la toma de decisiones, Tatum asumió la responsabilidad de distribuir el juego y liderar la zona pintada desde el salto inicial.

Este rendimiento no solo inyecta optimismo en la organización de Massachusetts, sino que envía un mensaje directo al resto de la Conferencia Este: el líder de los Celtics ha vuelto, y no ha perdido ni un ápice de su instinto.