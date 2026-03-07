Alberto Montes hará historia para Venezuela en la UFC

Suscríbete a nuestros canales

El crecimiento de las artes marciales mixtas en Venezuela suma un nuevo protagonista en sus libros. El peleador Alberto “The Promise” Montes está listo para dar el paso más importante de su carrera cuando haga su debut en la UFC frente al estadounidense Ricky Turcios este sábado 7 de marzo, un combate que representa mucho más que una simple pelea para su vida.

El luchador venezolano de 31 años no solo busca su primera victoria dentro del octágono, sino que también se convertirá en el primer atleta nacido en Barquisimeto en competir dentro de la organización más importante de las MMA.

Alberto Montes – UFC

Su llegada a este escenario es el resultado de años de trabajo, sacrificio y obstáculos superados que le permiten ser considerado para pelear en un escenario de tanto nivel.

Montes ha construido su carrera lejos de los reflectores que suelen acompañar a los peleadores de países con mayor tradición en este deporte, como es de esperarse. Con un récord profesional de 11 triunfos y una derrota, se ha destacado por su disciplina, resistencia y capacidad técnica a la hora de pelear.

Sin embargo, ha sufrido diversas lesiones a lo largo del tiempo, pero esto en vez de desanimarse, le ha permitido fortalecerse y estar a horas de cumplir un nuevo sueño.

Finalmente, Alberto Montes entrará al octágono con tres victorias consecutivas, mientras que su rival, Ricky Turcios, llega en medio de una racha adversa de dos derrotas. Sin duda alguna, se espera una pelea muy igualada en la que se espera que el venezolano pueda mostrar toda su jerarquía.