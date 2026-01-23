Vea cómo este peleador de UFC se desvanece en pleno pesaje

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía un pesaje cotidiano previo a una nueva batalla de la UFC 324, terminó siendo una mañana angustiosa, para los fanáticos de este deporte, luego de que uno de los protagonistas en la categoría de peso gallo se desvaneciera.

Este peleador se trata del estadounidense de 28 años, Cameron Smotherman, quien actualmente se encuentra hospitalizado, tras sufrir una súbita caída en la tarima donde se llevó a cabo el evento de pesaje.

Cameron Smotherman se desvanece en el escenario:

Smotherman se subió al peso sin ningún problema y exhibió unas adecuadas 135.5 libras (61 kilogramos). No obstante, en el momento que intentaba retirarse, este luchador colapso sorprendentemente antes de llegar a las escaleras y la aparatosa caída le provocó un fuerte golpe en la cabeza, debido a que perdió la conciencia por algunos segundos e incluso, pareció también convulsion durante unos segundos mientras estaba en el suelo.

Inmediatamente su staff, junto al cuerpo médico integral de la UFC salieron a atenderlo y lo trasladaron a un hospital local, donde actualmente permanece bajo observación.

La pelea de Cameron Smotherman y Ricky Turcios es suspendida:

Esta situación angustiante evidentemente generó que la batalla entre Cameron Smotherman y Ricky Turcios fuera suspendida de la cartelera. El estadounidense, está a la espera de su evolución y de la opinión de los especialistas, para determinar la gravedad de su desmayo.