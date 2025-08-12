El contrato multimillonario de esta empresa de streaming con UFC (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes, la compañía multimedios Paramount firmó un acuerdo multimillonario con la Ultimate Fighting Championship (UFC) para transmitir de forma exclusiva cada una de las carteleras de esta industria.

Dicho contrato que tiene efecto desde 2026 tendrá una duración de 7 años y en 7.7 mil millones e incluye los canales de televisión abierta de CBS y la plataforma de streaming Paramount+.

Detalles del contrato

Esta ambiciosa negociación, supera con creces el hito logrado en el boxeo por Saúl 'Canelo' Álvarez y DAZN en 2018, cuando aseguraron la exclusividad de las peleas del mexicano por 365 millones de dólares durante 5 años.

De tal modo, este nuevo convenio fija un precedente como el más grande en la historia de los deportes de combate y beneficia enormemente a la audiencia global de la UFC.

Cabe destacar que, el costo anual de PPV de ESPN (previo poseedor de los derechos televisivos) era de 1.160 dólares y el próximo año con esta nueva compañía, será de 120$ por toda la programación del año (debido a que estará incluida en la suscripción de la plataforma).

Asimismo, el beneficio de los espectadores incluye 13 carteleras principales y 30 veladas adicionales mientras que algunos combates serán televisados por la cadena CBS, descartando por completo la modalidad Pay Per View (pago por evento según su significado en inglés).