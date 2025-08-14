Junior Caminero hace historia en tiempo récord entre jonroneros (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles pasado, Junior Caminero demostró su poder con el madero ante Atléticos, en la victoria a domicilio de Rays de Tampa Bay 8-2, en el Sutter Health Park.

No solo se fue de 5-2 con doble, jonrón, 3 carreras impulsadas y 2 anotadas, sino que llegó a 6 cuadrangulares en sus últimos 7 compromisos. De hecho, en lo que va de agosto ostenta average de .340.

Un hito legendario

Este 2025, el tercera base dominicano acumula 34 vuelacercas y ha aprovechado al máximo su titularidad cotidiana en la alineación de su equipo.

Cabe destacar que, cuando se estrenó en Grandes Ligas (2023), solo vio acción en 7 encuentros y pudo sacar la bola del parque en una ocasión; incluso en 2024, que tuvo mayor regularidad y disputó 43 juegos, su marca aumentó a 6 jonrones ese año.

Por si fuera poco, solo 8 jugadores en la historia de Las Mayores han logrado la misma cantidad de bambinazos que Caminero o más en 116 jornadas, a sus 22 años o menos. De hecho, su más reciente cuadrangular le permitió emular la marca de Giancarlo Stanton (34 en el año 2012).

Dicha lista la encabeza el Salón de la Fama, Johnny Bench (40 HR en la zafra 1970), seguido de Fernando Tatis Jr (40 en el 2021), Joe DiMaggio (39 en el 1937), Cody Bellinger (37 en el 2017), Eddie Matthews (36 en el 1953), Vladimir Guerrero Jr (35 en el 2021).