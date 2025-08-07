MLB: Junior Caminero alcanza registros históricos para los Rays (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El dominicano Junior Caminero ha marcado un antes y un después en la historia de los Rays de Tampa Bay y de las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador en la franquicia que logra acumular al menos 20 dobles, 30 jonrones y 75 carreras impulsadas en sus primeros 110 juegos.

En la temporada 2025, Caminero es el tercer jugador que logra estas marcas junto a Eugenio Suárez y Aaron Judge, haciendo más increíble su temporada hasta ahora.

Números élite en su primer año

Con un promedio de bateo de .253, Caminero ha demostrado no sentir presión en su primera zafra a tiempo completo en Grandes Ligas. En 430 turnos al bate, acumula 30 cuadrangulares, 76 carreras impulsadas y más de 20 dobles. Su OPS de .802 es el cuarto mejor en todo el equipo de los Rays.

Poder, consistencia y juventud: la fórmula Caminero

Durante la victoria de los Rays 5-4 ante los Angelinos el pasado miércoles, Junior Caminero conectó sus cuadrangulares 29 y 30 de la temporada, incluyendo un batazo de 447 pies, el más largo de su carrera. Con ello, se unió a leyendas dominicanas como Juan Soto, y Albert Pujols como los únicos dominicanos en alcanzar los 30 jonrones en una campaña antes de cumplir los 22 años.