NBA: Mira los partidos para la jornada de este lunes 22 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder son los protagonistas para el inicio de la semana navideña en la presente temporada de la NBA. Ambos franquicias se han consolidado como los mejores equipos en esta primera mitad del año y pondrán a prueba sus lideratos contra Portland Trail Blazers y Memphis Grizzlies, respectivamente.

En otros escenarios, sus escoltas también saltarán al tabloncillos en busca de acercarse a los líderes. Nikola Jokic quiere mantener la buena racha con Denver Nuggets y enfrenta a Utah Jazz desde el Ball Arena. Mientras que, Boston Celtics intentará afianzarse en el primeros tres lugares en la Conferencia Este contra Indiana Pacers en el TD Garden.

Otro duelo que promete robar la atención en la cartelera de este lunes por la noche se realizará en el Chase Center con el desafío entre Golden State Warriors y Orlando Magic. El combinado de Stephen Curry y compañía revancha después de car en su último choque ante la franquicia de la Florida (121x113), que irá por una victoria importante para igualarse en el cuarto peldaño junto a Philadelphia Sixers.

Juegos para hoy en la NBA: 22 DE DICIEMBRE