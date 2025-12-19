Guía completa de la jornada navideña: 75 años de magia en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El próximo jueves 25 de diciembre no será un día cualquiera para el mundo del deporte. La NBA celebra la 75ª edición de sus emblemáticos "Christmas Games", una tradición ininterrumpida desde 1947 que ha transformado el día de Navidad en el escenario principal de la temporada regular.

Para este aniversario de diamante, la liga ha diseñado una cartelera de cinco partidos que combinan legados históricos, rivalidades emergentes y el brillo de las máximas superestrellas.

El Madison Square Garden abre el telón

La acción comenzará en la "Meca del Baloncesto". Los Cleveland Cavaliers visitarán a los New York Knicks en un duelo que transpira historia. El conjunto de la Gran Manzana ampliará su récord absoluto como la franquicia con más apariciones en esta fecha, disputando su partido número 58.

Sin embargo, los Knicks no la tendrán fácil: se enfrentan a unos Cavaliers que son históricamente dominantes en Navidad, ostentando un récord de 10-5, el segundo mejor porcentaje de victorias en la Conferencia Este para esta jornada.

Duelos de juventud, morbo y revanchas pendientes

Uno de los platos más atractivos será el choque entre el presente y el futuro de la liga. Los San Antonio Spurs, liderados por el unicornio Victor Wembanyama, se medirán ante los vigentes campeones de la Conferencia Oeste, el Oklahoma City Thunder. Este duelo es especialmente relevante por la rivalidad generacional entre Wembanyama y Chet Holmgren, dos pívots modernos que están redefiniendo el juego.

Por otro lado, San Francisco será testigo de un partido cargado de emociones. Los Golden State Warriors de Stephen Curry recibirán a los Dallas Mavericks. Más allá del juego, el foco estará en el regreso de Klay Thompson a la Bahía en una fecha tan señalada, un ingrediente que añade una capa de nostalgia y tensión competitiva a un duelo de tiradores que promete chispas.

LeBron James busca la inmortalidad navideña

El horario estelar nos trae a Los Angeles Lakers enfrentando a los peligrosos Houston Rockets. Este partido tiene un doble incentivo: deportivo y estadístico. Los Lakers buscan desempatar con los Knicks para convertirse en la franquicia con más victorias totales en Navidad.

Además, todas las miradas estarán sobre LeBron James, quien ya es el máximo anotador histórico de la NBA en el día de Navidad. Enfrente tendrán a unos Rockets que han pasado de ser una promesa a una realidad, situándose actualmente en la parte alta del Oeste con un récord de 9-3, lo que garantiza un ritmo de juego frenético.

El cierre: una revancha con sabor a playoffs

Para cerrar la jornada con broche de oro, el Ball Arena de Colorado vibrará con el enfrentamiento entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves. Es una reedición de las intensas semifinales de conferencia de la temporada pasada.

Nikola Jokic, el actual MVP que sigue desafiando la lógica promediando un triple-doble, tendrá la misión de superar las "torres" de Minnesota y a la explosividad de Anthony Edwards. Este duelo divisional no solo cerrará la tanda de 13 horas continuas de baloncesto, sino que podría definir lideratos clave en la recta final del año.

Con leyendas consolidadas y nuevos rostros que ya dominan la liga, la NBA se asegura de que su 75º aniversario navideño sea, una vez más, el evento deportivo más memorable de la temporada.