¿James Harden es moneda de cambio para los Clippers?

El panorama para Los Angeles Clippers parece oscurecerse a medida que avanza la temporada 2025-26. Según ha informado el prestigioso insider de la NBA, Marc Stein, el nombre de James Harden ha comenzado a circular con fuerza en el mercado de traspasos. La situación del base All-Star está bajo la lupa de diversas franquicias que ven en él la pieza definitiva para sus aspiraciones de campeonato.

Un observador bien posicionado de la Conferencia Oeste compartió esta semana una visión reveladora sobre el futuro del jugador:

"La situación de James Harden de cara al futuro está siendo monitoreada de cerca por varios equipos, dados sus objetivos profesionales a los 36 años y las escasas perspectivas de los Clippers para salir del hoyo en el que se encuentran actualmente".

Un rendimiento estelar en un equipo que no responde

A pesar de sus 36 años, Harden está demostrando una longevidad asombrosa. En lo que va de campaña, "La Barba" ha mantenido un nivel digno de All-Star, promediando aproximadamente 26.0 puntos, 8.1 asistencias y 5.2 rebotes por partido. Sin embargo, este rendimiento individual no se ha traducido en éxito colectivo.

Los Clippers atraviesan uno de los momentos más bajos de su historia reciente, con un registro de 6 victorias y 20 derrotas, situándose en la penúltima posición de la Conferencia Oeste. La combinación de las bajas por lesión de Kawhi Leonard y una rotación que no ha terminado de encajar ha dejado a Harden como el único motor de un equipo con "perspectivas sombrías".

El dilema contractual y el reloj biológico

El factor tiempo es crucial en esta narrativa. A su edad, Harden es consciente de que sus oportunidades para competir por un anillo de la NBA son limitadas. Con una opción de jugador de 42.3 millones de dólares para la temporada 2026-27, su contrato es lo suficientemente flexible como para que equipos contendientes consideren un movimiento antes de la fecha límite de traspasos del 5 de febrero.

Equipos como los Minnesota Timberwolves y los Milwaukee Bucks han sido mencionados por analistas como posibles destinos donde la capacidad de creación de juego de Harden podría ser el catalizador necesario para un asalto al título.

¿Reconstrucción total en el Intuit Dome?

La gerencia de los Clippers se enfrenta a una decisión dolorosa: intentar parches en la plantilla para salvar la temporada o "apretar el botón de reinicio". La situación se complica por el hecho de que la franquicia no controla totalmente sus selecciones de Draft de primera ronda debido a traspasos anteriores (especialmente con Oklahoma City Thunder), lo que hace que un "tanqueo" tradicional no sea una opción atractiva.