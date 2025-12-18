Team USA blinda su rotación con tres brazos para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos continúa sellando su candidatura para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y confirmaron a los derechos de New York Mets, Nolan McLean y Clay Holmes, quienes llegan como piezas clave para aportar profundidad y solidez al pitcheo del equipo norteamericano, que buscará conseguir la corona en el siguiente torneo después de quedarse a las puertas en 2023 ante Japón.

Además, se suma el as de Minnesota Twins, Joe Ryan, un lanzador consolidado que ha demostrado consistencia y capacidad para dominar desde la lomita. Su llegada fortalece aún más el grupo de abridores y eleva las expectativas de la novena, luego de una presentación en las Grandes Ligas donde figuró como el mejor serpentinero de su franquicia con récord de 13-10, 194 ponches y una efectividad de 3.42 en 30 aperturas.

Estas piezas se unen a Paul Skenes, ganador del Cy Young de la Liga Nacional en la temporada MLB 2025, como esos lanzadores visibles que ya se comprometieron con el combinado norteamericano para el próximo certamen, que se desarrollará del 5 al 17 de marzo.

Estados Unidos suma tres abridores para el Clásico Mundial 2026

Además de la notable presentación de Ryan en la reciente campaña de Las Mayores, McLean y Holmes tuvieron desempeños sólidos en 2025. El primero de ellos se estrenó en gran forma en MLB, dejando numeritos de cinco juegos ganados y un revés, 57 ponches, WHIP de 1.04 y una efectividad de 2.06 en ocho partidos iniciados, mientras que, el diestro fue otro de los más notables de los metropolitanos con marca de 12-8, 129 abanicados y ERA de 3.53 en 33 actuaciones en el morrito.

Con esta combinación de talento y experiencia, la rotación de los estadounidense se perfila como una de las más competitivas en el Clásico Mundial, donde se estarán estrenando el próximo 6 de marzo ante Brasil desde el Daikin Park de Houston.