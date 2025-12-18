Estados Unidos prepara un "trabuco" para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

A falta de poco menos de tres meses para que se escuche el "play ball" en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol (WBC), las selecciones participantes han comenzado a definir sus rosters. Uno de los combinados que más expectativas genera es el de Estados Unidos, que ya ha empezado a mostrar el impresionante poderío con el que buscará recuperar el trono internacional.

El "Equipazo" de EEUU

De acuerdo con informes de la cadena Fox Sports, el conjunto norteamericano está estructurando un equipo de ensueño.

La ofensiva promete ser una de las más temidas del torneo, sumando a figuras de la talla de Aaron Judge, el actual referente de los Yankees de Nueva York; Bobby Witt Jr., el dinámico campocorto de los Reales de Kansas City; el veterano jonronero Kyle Schwarber y el joven y talentoso jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong.

Todos ellos llegan tras temporadas destacadas en las Grandes Ligas, aportando una mezcla de experiencia y explosividad.

Sin embargo, el equipo no solo destaca por su bateo. En esta ocasión, Estados Unidos ha decidido mostrar todo su músculo desde la lomita de las responsabilidades. El cuerpo de lanzadores estará encabezado por el fenómeno Paul Skenes, actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, quien se perfila como el as de la rotación. A él se le unirán brazos de probada calidad como Garrett Whitlock, Matthew Boyd y el especialista en relevos Clay Holmes.

Contexto adicional

Es importante recordar que Estados Unidos llegará a esta edición con la espina clavada tras haber perdido la final de 2023 ante Japón. Bajo la dirección de su cuerpo técnico, el equipo busca combinar el talento joven con estrellas consagradas para enfrentar a rivales de alto calibre en un torneo que, en esta sexta edición, promete niveles de audiencia y competencia sin precedentes en sedes como Miami, Houston y San Juan.

Con esta plantilla preliminar, el "Team USA" envía un mensaje claro: no solo quieren competir, quieren dominar el beisbol mundial.