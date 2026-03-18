Salomón Rondón rechazó un club europeo por la Liga MX

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El fútbol, a veces, se decide en una charla de sobremesa. Salomón Rondón, el máximo referente ofensivo de la selección venezolana y figura indiscutible de los "Tuzos" del Pachuca, confesó todo en una entrevista.

Para el podcast "Entregamos más que fut", reveló los detalles detrás de su sorpresiva salida de River Plate y su posterior desembarco en la Liga MX.

¿Europa o México?

Tras un paso por Argentina que el propio jugador describe como complejo, las ofertas no tardaron en llegar. Según confesó el ariete, el "Viejo Continente" volvió a llamar a su puerta, pero el bienestar familiar y la sensación de no encajar en el esquema del conjunto "Millonario" pesaron más que el prestigio europeo.

"Tenía otra opción de salir a un club europeo. Pasamos de estar en Argentina y yo creo que lo mejor era para la familia era irme. Ahí apareció Pachuca y mi esposa dijo, vámonos. Sentía que no tenía sitio ahí (River Plate) y prefirimos salir", afirmó.

De la incertidumbre a la leyenda

Lo que comenzó como una decisión familiar se transformó rápidamente en una de las mejores contrataciones en la historia reciente de los "Tuzos".

Salomón Rondón se adaptó al ritmo de la liga mexicana y pulverizó registros en tiempo récord, ganándose el respeto de la afición y la prensa especializada.

Desde su llegada en 2024, el ariete de 36 años registra 41 goles y ocho asistencias. Además, ya se ha posicionado como el décimo máximo goleador histórico del Pachuca.

De este modo, sigue demuestrando que la vigencia no es una cuestión de edad, sino de mentalidad. Su paso por México ha servido para revalorizar su carrera y mantener su nombre en la convocatoria Vinotinto.