¡Gladiador! Salomón Rondón agranda su leyenda en el Pachuca

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Salomón Rondón ya es considerado como una leyenda en el Pachuca y con su gol ante San Luis, que permitió sumar al menos un punto (1-1), ingresó al Top 10 de máximos goleadores del club azteca en primera división.

El ariete venezolano sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol mexicano, demostrando que la jerarquía no tiene fecha de caducidad. El "Gladiador" acumula 41 tantos con la camiseta de los "Tuzos" y, a pesar de su edad (36 años), sigue demostrando su olfato goleador.

Cabe destacar que el criollo regresó a la institución mexicana en enero, tras un breve paso en el Real Oviedo donde no pudo encontrarse cómodo; sin embargo, parece que en el tramo final de su carrera, la Liga MX se ha convertido en su zona de confort y el escenario ideal para su redención goleadora.

¿Llegará al Top 5?

Tras conseguir este logro, Salomón Rondón ahora intentará superar la marca de algunos de sus superiores históricos. El ritmo anotador del venezolano sugiere que podría escalar varias posiciones en la tabla histórica antes de que finalice el presente torneo.

Moacyr Santos: 43 goles

Hirving "Chucky" Lozano: 43 goles

Andrés Chitiva: 45 goles

Sergio Santana: 50 goles

Víctor Guzmán: 59 goles

Regreso con sabor a revancha

Su segunda etapa en Pachuca ha sido un despliegue de efectividad pura. Mientras muchos cuestionaban su regreso al fútbol norteamericano tras su paso por España, Salomón ha respondido con contundencia en el área, convirtiéndose en la referencia ofensiva absoluta del esquema de Esteban Solari.

De mantener este promedio, el récord de Víctor Guzmán (59) parece estar a la vuelta de la esquina para el máximo goleador histórico de la Vinotinto. En lo que va de campaña, registra cinco tantos en 10 partidos disputados en el Torneo Clausura.